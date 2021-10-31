Новосибирск, 31 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Прокуратура Новосибирска организовала проверку в связи с причинением вреда ребёнку в гимназии. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». реж. Брэд Бёрд. 2011. США Женская драка

«По сведениям СМИ, одноклассницы гимназии в Новосибирске подрались из-за конфликта. Семиклассница госпитализирована в больницу для оказания ей медицинской помощи. По информации местных «пабликов», девочку «травят» и оскорбляют на протяжении продолжительного времени, — уточнили в ведомстве. — В ходе проверки прокуратура города оценит в образовательной организации и иных органах системы профилактики исполнение законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о защите прав ребенка».

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске начата доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней школьнице.