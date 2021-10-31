Москва, , 14:57 — REGNUM Специалисты компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва (входит в Роскосмос) начали разработку экспериментального спутника связи «Скиф-Д». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Спутник Minsvyaz.ru

Спутник «Скиф-Д» станет частью одноимённой экспериментальной системы, предназначенной для предоставления широкополосного доступа к интернету. Также этот спутник будет использоваться для защиты орбитально-частотного ресурса России и отработки новых технических решений.

Планируется, что масса нового спутника не будет превышать 200 кг. Энергопотребление «Скифа-Д» составит около 250 Вт, спутник будет выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8070 км.

В настоящее время ведётся разработка конструкторский документации на основной аппарат и его составные части. Параллельно идёт разработка комплектующих. Планируется, что «Скиф-Д» будет запущен в сентябре 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин: «Сфера» будет включать пять спутниковых группировок для телекома