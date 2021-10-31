Токио, , 14:49 — REGNUM В Японии правящая коалиция из Либерально-демократической партии и партии «Комэйто» лидирует на завершившихся сегодня выборах в нижнюю палату парламента страны. Об этом сообщает телеканала NHK. ссылаясь на данные exit poll.

Голосование на выборах в нижнюю палату парламент Японии началось сегодня в 7:00 по местному времени (01:00 по московскому времени). Завершилось оно в 20:00 по местному времени (14:00 по московскому времени).

Коалиция из либеральных демократов и «Комэйто» смогла сохранить лидерство, хотя и теряет некоторое количество мест в нижней палате парламента. По данным exit poll, Либерально-демократическая партия во главе с действующим премьер-министром Фумио Кисидой может набрать от 215 до 253 мест в нижней палате, а её партнер по коалиции партия «Комэйто» — от 27 до 35 мест.

Всего в нижней палате парламента Японии 465 мандатов. на которые претендуют 1−51 кандидат от девяти партий. Из 465 мест 289 займут победители по одномандатным округам, еще 176 мест будут распределены между партиями по пропорциональному принципу. Ранее у правящей коалиции было 305 мандатов в нижней палате парламента.

Стоит отметить, что, начиная с 1955 года, Либеральнро-демократическая партия Японии почти бессменно являлась правящей. С 1983 по 1986 составляла коалицию с Новым либеральным клубом. Летом 1993 в ЛДП произошёл раскол, в результате которого она в августе 1993 года на 11 месяцев перешла в оппозицию, уступив власть коалиционным правительствам. В 1994—1996 гг. составляла коалицию с Социалистической партией, возглавляемую лидером социалистов Томиити Мураяма. В 1996—2009 гг. вновь заняв лидирующие позиции, неизменно формировала правительство страны при поддержке мелких партий.

По результатам парламентских выборов 30 августа 2009 года перешла в оппозицию, однако смогла вернуть статус правящей партии по итогам досрочных выборов 2012 года и с тех пор сохраняет его.