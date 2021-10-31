Вашингтон, 31 октября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. На актрису Эмбер Хёрд завели уголовное дело. Об этом 31 октября пишет издание Peopletalk.

Цитата из х∕ф «Никогда не сдавайся». Реж. Джефф Уодлоу. 2008. США Эмбер Хёрд в роли Бахи Миллер

По данным СМИ, артистка находится под следствием по делу о лжесвидетельстве. В 2015 году она ввезла своих собак в Австралию, однако не уведомила об этом местную власть и не оставила питомцев на обязательный карантин.

О сокрытии информации о перевозе животных сообщил бывший менеджер Хёрд Кевин Мёрфи. По его словам, ранее он соврал под присягой, так как артистка заставила его сделать это.

Ранее Эмбер Хёрд обвинили в лжесвидетельстве по делу о насилии со стороны её бывшего мужа, актёра Джонни Деппа. Однако из-за истечения срока давности артистка не понесла наказания.