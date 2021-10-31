Вашингтон, 31 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Американская актриса Кристен Стюарт начала работу над своим первым фильмом в качестве режиссёра. Об этом актриса рассказала журналу Variety.

Цитата из к/ф «Сумерки». реж Кэтрин Хардвик. 2008. США Кристен Стюарт

Режиссёрским дебютом Стюарт станет экранизация мемуаров американской писательницы Лидии Юкнавич «Хронология воды». Впервые эти мемуары были опубликованы в 2010 году.

Стюарт рассказал, что уже занимается подбором актёров для фильма. В частности, команда ищет актрису, которая сыграет писательницу Юкнавич.

Актриса рассказала, что её первый фильм будет снять с небольшим бюджетом. Она добавила, что в настоящее время ведётся поиск потенциальных инвесторов.

Продюсерами проекта стали Майк Прусс и Скотт Фри. Кристен Стюарт отметила, что раздумывала над тем, чтобы исполнить в фильме роль старшей сестры Юкнавич. Однако позже она отказалась от идеи участия в своём режиссёрском проекте в качестве актёра.

Кристен Стюарт получила известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки». Последней работой Стюарт стала роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина «Спенсер: Тайна принцессы Дианы».