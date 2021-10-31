Тюмень, , 14:34 — REGNUM В Тюменской области на дороге Ялуторовск — Ярково при столкновении двух автомобилей погиб 17-летний подросток, травмированы шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Одна из разбитых в аварии машин Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Предварительно установлено, что поздно вечером 30 октября автомобиль «Лада» под управлением 19-летнего водителя, выехал на встречную полосу, гле столкнулся с «Маздой».

В «Ладе» ехали пять подростков. Из них четверо — 17-летние жители села Петелино Ялуторовского района, ещё один подросток приехал в гости к бабушке из Тюмени. Они встретились на каникулах и ехали в баню в Ялуторовск к знакомому.

Погиб 17-летний учащийся колледжа на заднем сидении «Лады». Травмированы шесть человек — оба водителя, трое юношей из «Лады» и 60-летняя пассажирка из «Мазды».

17-летний пассажир «Лады» с заднего сиденья скончался на месте ДТП. Травмированы 6 человек, в том числе оба водителя, трое 17-летних пассажиров «Лады» и 60-летняя пассажирка «Мазды».

Известно, что на автомобиле «Лада» стояли разнокалиберные колёса. Выясняются все обстоятельства трагедии.