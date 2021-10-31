Прокуратура проверит дом для престарелых в Кузбассе после смерти пациентов
Новокузнецк, Кемеровская область, 31 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с информацией о доме для престарелых в Новокузнецке, в помещении которого умерло несколько пациентов. Об этом сообщили в самом ведомстве.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дом престарелых
Уточняется, что дом для престарелых расположен в квартире многоэтажного жилого дома в Орджоникидзевском районе Новокузнецке.
«Организована проверка исполнения законодательства об оказании услуг в сфере здравоохранения, о социальном обеспечении лиц пожилого возраста», — рассказали в ведомстве.
В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.