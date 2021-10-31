Кливленд, США, 31 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В список членов Зала славы рок-н-ролла добавили новые имена исполнителей. Их объявили на церемонии в Кливленде (США).

(сс) Philip Spittle Тина Тёрнер

В список Зала славы рок-н-ролла попали рэпер Jay-Z, группа Foo Fighters и певица Тина Тёрнер — эксперты выбирали среди 16 кандидатур. Так, Jay-Z стал первым сольным рэп-исполнителем, которого включили в Зал славы при жизни.

Ранее на рэпера Jay-Z стал подала в суд компания Parlux Fragrances. По словам представителей фирмы, артист не выполнил условия сделки, заключённой ещё в 2012 году — Jay-Z отказался рекламировать собственный бренд ароматов Gold Jay-Z.