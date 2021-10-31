Кызыл, , 14:13 — REGNUM В Туве правоохранительные органы задержали 23-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двух несовершеннолетних девочек — 9 и 14 лет. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике.

Напомним, что обе несовершеннолетние девочки с многочисленными травмами были обнаружены ночью возле дома №37/3 по улице Лопсанчапа в Кызыле. Девятилетняя девочка от травм скончалась на месте, 14-летняя — в больнице. По данным следствиям девочки были родными сестрами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух лиц, в отношении малолетних»). Максимальное наказание по данной статье — 20 лет лишения свободы.

По подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Тувы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.