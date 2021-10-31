Сеул, 31 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung Electronics представила планы по расширению производства электронных микросхем, предусматривающие увеличение выпуска чипов втрое к 2026 году. Об этом сообщает газета Nikkei.

Ft-static.com Компания Samsung Electronics

Samsung уже является одним из крупнейших производителей чипов в мире. Дефицит электронных компонентов, возникший в отрасли в последний год, подтолкнул южнокорейскую компанию к быстрому расширению производственных мощностей.

Исполнительный директор Samsung Хан Сын Хун заявил, что к 2026 году руководство компании рассчитывает нарастить имеющиеся мощности по выпуску чипов в три раза. Для этого компания расширит производственные линии на заводе в городе Пхёнтхэк. Также в Samsung рассматривают возможность строительства нового завода в США.

В Samsung подтвердили, что компания рассчитывает начать поставки своих первых чипов, производимых по 3-нанометровому техпроцессу, в первой половине 2022 году. В 2023 году компания планирует выпустить второе поколении 3-нм чипов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре директор тайваньского производителя полупроводников TSMC Си-Си Вэй заявил, что нехватка электронных компонентов во всём мире будет ощущаться до конца 2022 года.