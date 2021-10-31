31 октября 2021 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 18:43 — REGNUM С 27 октября на Эльбрусе действует ряд ограничений. Теперь чтобы прокатиться на канатной дороге, необходимо предъявить QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справку о недавно перенесённом COVID-19.

Эльбрус Денис Абрамов © ИА REGNUM

Ограничения на посещение Эльбруса введены в соответствии с указом главы республики Кабардино-Балкарии.

Касса Денис Абрамов © ИА REGNUM

QR-код необходимо предъявить на кассе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Канатная дорога Эльбруса Денис Абрамов © ИА REGNUM

Проход на посадку Денис Абрамов © ИА REGNUM

Проход на посадку Денис Абрамов © ИА REGNUM Проход на посадку возможен только при наличии средств индивидуальной защиты Денис Абрамов © ИА REGNUM

Теперь прокатиться на лыжах можно только при наличие QR-кода Денис Абрамов © ИА REGNUM

Канатная дорога на Эльбрусе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Подъёмник Денис Абрамов © ИА REGNUM Подъём в кабинке рекомендован для не более чем 4 человек Денис Абрамов © ИА REGNUM

QR-код необходимо предъявить кассиру во время покупки билета, после чего гости получают специальные браслеты. Несмотря на наличие QR-кода, посадка на канатную дорогу возможна только в средствах защиты органов дыхания и не более четырёх человек в одной кабинке, кроме того, требуется соблюдение социальной дистанции.

На вершине Эльбруса Денис Абрамов © ИА REGNUM

На вершине Эльбруса Денис Абрамов © ИА REGNUM На вершине Эльбруса Денис Абрамов © ИА REGNUM

На вершине Эльбруса Денис Абрамов © ИА REGNUM

На вершине Эльбруса Денис Абрамов © ИА REGNUM

На вершине Эльбруса Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Сейчас прорабатываем возможность внедрить на курортах мобильные лаборатории по сдаче экспресс-теста на коронавирус, которые помогут тем из гостей, кто не успел сделать ПЦР-тест и пока не имеет QR-кода. На основании отрицательных результатов экспресс-теста также можно будет приобрести ски-пасс. Эту меру предполагаем ввести со стартом сезона», — отметил генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.

В кафе также требуется QR-код Денис Абрамов © ИА REGNUM

При несоблюдении мер безопасности, установленных на курорте, возможна блокировка ски-пасса.

Приэльбрусье Денис Абрамов © ИА REGNUM

Экологическая тропа «Чегетский поворот» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Экскурсионная прогулка Денис Абрамов © ИА REGNUM Экологическая тропа «Чегетский поворот» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Приэльбрусье Денис Абрамов © ИА REGNUM

QR-код не потребуется для прогулок у подножия Эльбруса и по экологической тропе «Чегетский поворот».

Эльбрус Денис Абрамов © ИА REGNUM

Подножие Эльбруса Денис Абрамов © ИА REGNUM Денис Абрамов © ИА REGNUM

Для прогулок по экотропе QR-код не требуется Денис Абрамов © ИА REGNUM

Водопад Азау Денис Абрамов © ИА REGNUM Водопад Азау Денис Абрамов © ИА REGNUM

Родник Денис Абрамов © ИА REGNUM