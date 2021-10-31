Денис Абрамов,
31 октября 2021, 18:43 — REGNUM С 27 октября на Эльбрусе действует ряд ограничений. Теперь чтобы прокатиться на канатной дороге, необходимо предъявить QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справку о недавно перенесённом COVID-19.
Эльбрус
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Ограничения на посещение Эльбруса введены в соответствии с указом главы республики Кабардино-Балкарии.
Касса
Денис Абрамов © ИА REGNUM
QR-код необходимо предъявить на кассе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Канатная дорога Эльбруса
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Проход на посадку
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Проход на посадку
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Проход на посадку возможен только при наличии средств индивидуальной защиты
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Теперь прокатиться на лыжах можно только при наличие QR-кода
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Канатная дорога на Эльбрусе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Подъёмник
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Подъём в кабинке рекомендован для не более чем 4 человек
Денис Абрамов © ИА REGNUM
QR-код необходимо предъявить кассиру во время покупки билета, после чего гости получают специальные браслеты. Несмотря на наличие QR-кода, посадка на канатную дорогу возможна только в средствах защиты органов дыхания и не более четырёх человек в одной кабинке, кроме того, требуется соблюдение социальной дистанции.
На вершине Эльбруса
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На вершине Эльбруса
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На вершине Эльбруса
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На вершине Эльбруса
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На вершине Эльбруса
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На вершине Эльбруса
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Сейчас прорабатываем возможность внедрить на курортах мобильные лаборатории по сдаче экспресс-теста на коронавирус, которые помогут тем из гостей, кто не успел сделать ПЦР-тест и пока не имеет QR-кода. На основании отрицательных результатов экспресс-теста также можно будет приобрести ски-пасс. Эту меру предполагаем ввести со стартом сезона», — отметил генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.
В кафе также требуется QR-код
Денис Абрамов © ИА REGNUM
При несоблюдении мер безопасности, установленных на курорте, возможна блокировка ски-пасса.
Приэльбрусье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Экологическая тропа «Чегетский поворот»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Экскурсионная прогулка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Экологическая тропа «Чегетский поворот»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Приэльбрусье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
QR-код не потребуется для прогулок у подножия Эльбруса и по экологической тропе «Чегетский поворот».
Эльбрус
Денис Абрамов © ИА REGNUM
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Денис Абрамов © ИА REGNUM
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Для прогулок по экотропе QR-код не требуется
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Водопад Азау
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Водопад Азау
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Родник
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Продажа меха
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Сувениры
Денис Абрамов © ИА REGNUM