Вашингтон, 31 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Бегство американской армии из Афганистана явно указало на пределы возможностей Соединённых Штатов к экспансии в регионах, где возможно адекватное сопротивление. Как и Вьетнам 50 лет назад, Афганистан стал яркой экспансионистской неудачей США — необходимость имплантировать свои стандарты на менее развитую в техническом плане цивилизацию вызвало сильное противодействие в виде партизанской войны. Об этомпишут эксперты Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В Пентагоне тщательно изучали опыт борьбы Германии против советских партизан во времена Великой Отечественной войны, послевоенный опыт СССР по поимке «лесных братьев», но за последние десятилетия только Россия сумела разгромить партизан в горах Кавказа. Ни гитлеровская Германия, ни Соединённые Штаты не смогли противостоять партизанской тактике, тогда как РФ выполнила главную политическую цель и установила на Кавказе мир на своих условиях.

Ведение контрпартизанской войны подразумевает, что повстанцев нужно рассорить с местным населением, чтобы жители не считали партизан своими и во время затяжного конфликта повстанцы становились для населения бандитами, которые мешают жить больше, чем захватчики.

Неспособность Вашингтона концептуально выиграть борьбу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привела к тому, что те свободно себя чувствовали на большей территории Афганистана. Посаженное в Кабул марионеточное правительство во главе с Гани быстро погрязло в коррупции, чем «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также пользовался.

Подавление партизанского сопротивления всегда требует высоких потерь личного состава, но подобные риски неприемлемы для политической системы США. Даже малая страна, имеющая свою национальную идеологию и собственную культуру, может успешно противостоять США, отметили в Институте РУССТРАТ. Опыт Афганистана наглядно показал: всё, что остаётся Пентагону, — это попытаться утопить в крови сопротивление, а позже сбежать как проигравшему.