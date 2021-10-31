Тегеран, , 13:36 — REGNUM Власти Исламской Республики Иран обвинили власти Израиля в кибератаках, которые повлекли за собой нарушения в системе продажи льготного топлива на иранских автозаправочных станциях. Об этом сегодня, 31 октября, заявил глава Организации гражданской обороныИранабригадный генерал Голам Реза Джалали.

27 октября стало известно, что многие иранские АЗС были выведены из строй в результате кибератаки. Большая часть АЗС закрылась, так как в Иране водители предпочитают заправлять автомобили топливными картами, которые дают право покупать бензин по льготной цене. Работу всех АЗС удалось нормализовать довольно быстро.

«По данным последнего расследования кибератака, совершенная ранее на государственную железнодорожную компанию, схожа с последней атакой против системы АЗС (по продаже бензина)… Поэтому это кибератака дело рук США и Израиля», — заявил генерал Джалали.

Стоит отметить, что кибератаки против иранских государственных учреждений происходят далеко не первый раз. Так, в июле 2021 года была выведена из строя компьютерные системы министерства транспорта Ирана. В результате кибератаки на системы управления государственной железнодорожной компании ранее наблюдались сбои в передвижении составов. Была осуществлена кибератаки на системы Бушерской АЭС, атомную станцию даже пришлось приостановить на некоторое время.