Новосибирск, , 13:30 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 31 октября, за минувшие сутки выявлено 340 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 349 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Скончались ещё четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 56 лет, 58 лет, 66 лет, 71 год, 78 лет, 83 года и женщины в возрасте 45 лет, 58 лет, 69 лет, 71 год, 75 лет, 76 лет, 85 лет. Всего в регионе умерли 3380 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 70 967 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 6814 детей; 53 884 пациента полностью выздоровели (+49 за сутки).