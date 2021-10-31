Москва, , 13:28 — REGNUM В Москве ряд магазинов сетей «Смешные цены», Fix Price и «Всё для ремонта» могут закрыть за нарушение противоэпидемических норм. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Сообщается, что речь идёт о магазинах Fix Price на улице Новокосинская, дом 22, «Все для ремонта» вЗеленоградекорпус 813 и «Смешные цены» на улице Новозаводской, дом 2, корпус 1. Все три магазина могут быть закрыты на 90 суток.

Напомним, что в Москве на период нерабочих дней приостановлена работа магазинов, которые реализовывают непродовольственные товары. Тем не менее магазин «Всё для дома» продолжал работать, хотя в нем не продавались товары первой необходимости. Также в этом магазине не осуществлялась термометрия сотрудников, отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха.

В магазине Fix Price не осуществлялся контроль за соблюдением масочного режима — до 20% посетителей были без масок.

В магазине «Смешные цены» также не продавали товары первой необходимости, но он все равно продолжал функционировать. Также в нем не соблюдался дезинфекционный режим, а сотрудники работали без масок.