Томск, , 13:09 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 593 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 47 945, из которых 244 подтверждено за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции достиг 1,4.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 38 312 человек, в том числе 47 за последние сутки. Занятость коечного фонда в ковидных стационарах области, по данным на 31 октября, превысила 76%.