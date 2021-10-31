Челябинск, 31 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Челябинске идёт проверка по факту издевательств над пожилой женщиной, страдающей деменцией. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Поводом стал стрим в сети интернет, который провели два челябинца. На кадрах видно, что они унижают её и смеются над её состоянием. И за показ таких действий граждане получают от интернет-аудитории пожертвования.

Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате СК. В пресс-службе обпрокуратуры добавили, что ход проверки взят надзорным органом на контроль.