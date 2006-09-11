Москва, 31 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Защититься от мошенников при краже или потери смартфона поможет блокировка SIM-карты, смена паролей в интернет-сервисах и удалённая блокировка устройства. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов РИА Новости.

hurk Смартфон

Эксперт объяснил, что потеря смартфона связана со многими рисками. Если доступ к смартфону получит злоумышленник, то он может использовать устройство для доступа к банковским приложениям. Также мошенники могут потребовать выкуп за важные документы, хранившиеся в памяти устройства.

Галов сообщил, что воспрепятствовать доступу мошенников к пропавшему смартфону можно с помощью функции удалённой блокировки. Эксперт напомнил, что функцию удалённой блокировки нужно активировать заранее — удалённо сделать этого уже не получится.

Также защититься от возможных мошеннических действий при потере смартфона поможет блокировка SIM-карты. В этом случае злоумышленники не смогут воспользоваться вашим номером телефона для авторизации в банковских и других сервисах.

Эксперт добавил, что при пропаже смартфона нужно сразу отвязать банковские карты, привязанные к этому устройству. Рекомендуется также сменить пароли во всех интернет-сервисах и приложениях, которые использовались со смартфона.