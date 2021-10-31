Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Американский актёр Алек Болдуин прокомментировал трагедию, произошедшую на съёмках фильма «Ржавчина». Об этом 31 октября пишет издание «Газета.ru».

Алек Болдуин (сс) Gage Skidmore

Артист сообщил, что не будет продолжать работу над кинолентой после случившегося. «Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион», — поделился Болдуин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на съёмках фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из револьвера 45-го калибра. Однако оружие было заряжено не холостыми, а боевыми патронами, из-за чего была ранена помощница режиссёра Галина Хатчинс, которая впоследствии скончалась.

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