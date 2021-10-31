Кызыл, 31 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг прокомментировал жестокое убийство двух девочек 9 и 14 лет в Кызыле. Их выбросили из окна восьмого этажа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следственное управление СКР по Туве Место убийства двух девочек в Кызыле

«Случилась страшная трагедия. В Кызыле нашли двух девочек с множественными травмами, обеих не стало. Это горькая утрата для родителей и для всего общества — терять детей», — отметил он.

По его словам, девочки в начале учебного года приехали в столицу из Тоджинского района. В район уже выехала рабочая группа.

«Трагический случай, произошедший с девочками, свидетельствует о необходимости усиления всего социального блока республики. Особая ответственность лежит на местной власти. Нужны конкретные меры, чтобы избежать таких случаев, перестроить работу для эффективного взаимодействия на всех этапах», — добавил глава.

Напомним, тела двух сестёр нашли рано утром 31 октября на земле возле многоэтажного дома. Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в совершении преступления, задержан их 23-летний ранее судимый родственник. Мужчина рассказал следователям, что выбросил девочек из окна, потому что они его не слушались.