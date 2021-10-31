Вашингтон, 31 октября 2021, 12:52 — REGNUM Пользователи Сети осудили певицу Мадонну, которая воссоздала сцену смерти актрисы Мэрилин Монро. Об этом 30 октября сообщило издание TMZ.
Подписчики Мадонны были возмущены кадрами, на которых она позирует в сетчатых колготках, посчитав их «неуместными». Как отмечает СМИ, артистка не в первый раз повторяет образ Монро — ранее она сняла клип на песню Material Girl, вдохновившись исполнением композиции Diamonds Are a Girl's Best Friend («Бриллианты — лучшие друзья девушки»).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадонна работает над производством документального фильма о себе совместно со студией Universal Pictures. Название киноленты держится в тайне.
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