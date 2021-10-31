Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Пользователи Сети осудили певицу Мадонну, которая воссоздала сцену смерти актрисы Мэрилин Монро. Об этом 30 октября сообщило издание TMZ.

Певица Мадонна chrisweger

Подписчики Мадонны были возмущены кадрами, на которых она позирует в сетчатых колготках, посчитав их «неуместными». Как отмечает СМИ, артистка не в первый раз повторяет образ Монро — ранее она сняла клип на песню Material Girl, вдохновившись исполнением композиции Diamonds Are a Girl's Best Friend («Бриллианты — лучшие друзья девушки»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадонна работает над производством документального фильма о себе совместно со студией Universal Pictures. Название киноленты держится в тайне.

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