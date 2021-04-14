Чита, 31 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Чите с 1 ноября 2021 года повысят цены на поездку в маршрутных такси. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, тарифы изменит 61 коммерческий маршрут, там проезд обойдется не в 25, а в 28 рублей.

Rostov-gorod.ru В общественном транспорте

До середины ноября поднимется тариф ещё как минимум по семи направлениям: №2, 21, 26, 47, 48 и 77. И по некоторым из них оплата составит 33 рубля.

Как сообщало ИА, с 1 ноября 2021 года стоимость проезда увеличится также в Иркутске. Там одна поездка в общественном транспорте будет стоить 25 рублей, вечером (после восьми) — 30 рублей.

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