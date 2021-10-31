Кызыл, 31 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Двух девочек 9 и 14 лет, тела которых ранее нашли на земле возле многоэтажного дома в столице Тувы Кызыле, выбросили из окна восьмого этажа. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Следственное управление СКР по Туве Место убийства двух девочек в Кызыле

По словам 23-летнего подозреваемого в убийстве, девочки его не слушались и хотели уйти из квартиры. Мужчина, являвшийся родственником убитых сестёр, находился в федеральном розыске по делу об угоне машины.

Как сообщало ИА REGNUM, тела девочек нашли утром 31 октября. Младшая девочка умерла на месте происшествия, её старшая сестра скончалась от полученных травм в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело.

Проверку по факту происшествия также организовала прокуратура.

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