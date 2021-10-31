Москва, , 12:36 — REGNUM Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России с сентября по октябрь текущего года выросла на 4%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Авторынок Vladtime.ru

Специалисты рассчитали среднюю стоимость подержанного автомобиля на основании доступных предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке. В октябре 2021 года средняя цена составила 873 тыс. рублей.

В предыдущем месяце средняя стоимость составляла 838 тыс. рублей. Таким образом, за месяц средняя цена на вторичном рынке выросла на 4% или 35 тыс. рублей.

С начала года средняя цена на подержанные автомобили в России выросла на 27%. В годовом исчислении (в сравнении с октябрём 2020 года) рост цен составил 44%.

Ранее в октябре представители российских дилерских центров рассказали, что в 2021 году цены на новые автомобили в России выросли в среднем на 20%. Прогнозируется, что до конца года автомобили подорожают ещё на 2−4%.

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