Чита, , 12:34 — REGNUM В Чите 31 октября обнародовали итоги очередного рейда по проверке соблюдения обязательного масочного режима в общественном транспорте: пять пассажиров были сняты с маршрута. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.

Транспорт Дарья Драй © ИА REGNUM

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На остановке по ул. Бутина, 115 было проверено 70 единиц транспорта восьми различных маршрутов. Составлено 4 протокола об административных правонарушениях (два — на водителей, два — на пассажиров).

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 31 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 77 233, причём рекордные 357 из из них обнаружили только за минувшие сутки.

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