Владимир, , 12:34 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по поручению президента России Владимира Путина посетил несколько медицинских учреждений во Владимирской области. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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Напомним, что российский лидер поручил руководству Минздрава отправится в регионы, где складывается наиболее тяжелая ситуация с коронавирусной инфекцией. В регионы отправился сам Мурашко, его заместители, а также руководство Росздравнадзора.

Мурашко посетил Владимирскую область. Там он побывал в нескольких медицинских учреждениях. Министр здравоохранения пообещал Владимирской области оказать методическую помощь в борьбе с коронавирусом из-за ростом заболеваемости.

Стоит отметить, что во Владимирской обласи в день выявляют более 300 случаев заражения.