Омск, 31 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Омске уже приступили к подготовке фундамента для будущей стелы «Город трудовой доблести». Как сообщает пресс-центр городской мэрии, её открытие состоится уже в конце 2021 г.

Пресс-служба администрации Омска Вид будущей стелы «Город трудовой доблести» в Омске

«В настоящее время подрядчик приступил к подготовке фундамента под гранитное основание для панно и стелы. В течение трех-четырех дней данную работу закончат. После подготовки фундамента на строительную площадку завезут элементы пилонов и стелы из красного гранита.

Параллельно Российское военно-историческое общество занимается изготовлением панно из нержавеющей стали, на котором отразят яркие страницы истории Омска. Стелу установят до 5 декабря этого года», — пояснил ведущий инженер отдела технического обеспечения и безопасности департамента культуры мэрии Александр Пономарев.

По его словам, открыть мемориальное сооружение в Омске планируется 15 декабря. Торжественную церемонию приурочат к 80-летию первого лётного испытания фронтового бомбардировщика ТУ-2, выпущенного Омским авиазаводом № 166 (ныне производственное объединение «Полет»).

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс на разработку макета проводило Российское военно-историческое общество (РВИО). Три из 20 проектов, представленных на всероссийском уровне, подготовили омские архитекторы. Победителем стал проект московского скульптора Дениса Стритовича.

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