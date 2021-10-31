31 октября 2021 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 18:46 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«США — наш друг»

Как передает Euronews, министр национальной обороны Хулуси Акар, прибывший в Брюссель на встречу министров обороны стран — членов НАТО, ответил на вопросы касательно закупки истребителей F-16 у американцев. Акар подчеркнул, что США являются «другом и стратегическим партнером» Турции. Он сообщил: «Наш долг — защитить наше 84-миллионное население, наши земли площадью 780 тысяч квадратных километров, а также наши права и законы. Как нам это сделать? Конечно, с помощью нашей армии. А что значит армия? Это в первую очередь военнослужащие и оборудование. Именно поэтому мы пытаемся в первую очередь вооружить нашу армию качественно новой военной техникой. Мы в состоянии самостоятельно удовлетворить большую часть своих потребностей в вооружении и военной технике. Однако мы всё еще нуждаемся в некоторой технике. Парк F16 требует модернизации. Мы ждем от США, как нашего союзника и друга, не только поставку 70 Viper F-16, но и вклада в модернизацию имеющихся у Турции военных самолетов. Мы следим за этим процессом. Не стоит забывать, что усиление Турции означает рост оборонной мощи НАТО».

Опасения Анкары оправдались

Как сообщает Bold Medya со ссылкой на Reuters, апелляционный суд США постановил, что государственный турецкий Halkbank может быть привлечен к ответственности по обвинениям в помощи Ирану в уклонении от американских санкций. Суд также заявил, что несмотря на то, что Halkbank находится под защитой «Закона об иностранных суверенных иммунитетах» (FSIA), банк должен нести ответственность за нарушение санкций, поскольку это являлось частью его коммерческой работы. По сообщению Reuters, прокуратура обвинила Halkbank в конвертации доходов от нефти в золото, а затем в наличные деньги в интересах Тегерана и документировании поддельных поставок продуктов питания для оправдания переводов доходов от нефти. Также прокуроры заявили, что Halkbank помог Ирану тайно перевести 20 миллиардов долларов, при этом не менее миллиарда долларов были отмыты через финансовую систему США.

Турция серьезно настроена купить С-400

Дипломатический корреспондент TRT World Эндрю Хопкинс в своем сообщении в Twitter поделился новой информацией о напряженности в отношениях между НАТО и Турцией из-за российских систем ПВО С-400. Хопкинс сообщил, что этот вопрос не обсуждался на встрече министров обороны стран — членов НАТО, но поскольку С-400 несовместимы с оборудованием Североатлантического альянса, это вызывает беспокойство в руководящих кругах НАТО. По словам Хопкинса, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на встрече, что С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО НАТО, а также подчеркнул, что «Турции оказывается поддержка в поисках альтернативных систем защиты, и работа в этом направлении продолжается».

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

В Турции задержали семь российских туристов

Как пишет HABERRUS, в Анталье задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса. «Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября 2021 года правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи», — говорится в официальном заявлении генконсульства России. Российские туристы были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа. В этот же день сотрудник генконсульства посетил жандармский участок для выяснения причин случившегося. 24 октября состоялось судебное заседание по данному факту, на котором суд принял решение в период досудебного расследования обстоятельств инцидента взять российских туристов под стражу.

Эрдоган решил не высылать из Турции послов десяти стран

Как сообщает Haber, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов десять западных стран из-за призывов освободить из тюрьмы турецкого активиста Османа Кавалу, одного из самых известных турецких правозащитников и основателя культурного фонда Anadolu Kültür A.Ş., поддерживающего проекты национальных меньшинств и выступающего за примирение турок с курдами и армянами. Однако из-за вмешательства бюрократов из МИД, реакции международной общественности, а также из-за исторического падения турецкой лиры Эрдоган отказался от своего решения. Он в своем телеобращении отметил следующее: «Мы полагаем, что послы, которые выполнили свои обязательства в соответствии с 41-й статьей Венской конвенции, впредь будут более осторожными в своих заявлениях». Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, союзной правительству, предложил правящей Партии справедливости и развития (ПСР) лишить Кавалу гражданства и депортировать.

В парламенте Турции обсудили вопрос об использовании войск в Сирии и Ираке

Как сообщает турецкая редакция DW, на заседании парламента Турции было принято решение о продлении на два года разрешения на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии и на один год в Ливане. За постановление проголосовали депутаты от ПСР, ПНД и «Хорошей партии», против выступили фракции Народно-республиканской партии (НРП) и Демократической партии народов (ДПН). Во время заседания сторонники ДПН держали плакаты «Нет войне!». В отправленном на рассмотрение парламента решении также указывается, что Рабочая партия Курдистана (РПК) / Отряды народной самообороны (ОНС) и Партия «Демократический союз» осуществляют сепаратистскую деятельность в Сирии, что в свою очередь представляет угрозу для Турции.

Турецкие солдаты msb.gov.tr

За пять лет закрыто 184 вещательных организации

Фонд прав человека Турции в своем отчете под названием «Приглушить критику» описал факты нарушения свободы слова и свободы прессы в стране за последние пять лет. Согласно отчету, за последние пять лет был арестован 2801 человек, которые хотели воспользоваться свободой слова и прессы, задержано 6 479 человек. 727 человек приговорены к 27 448 месяцам лишения свободы. Закрыты 184 вещательные организации. 476 судебных исков используют обвинения в «пропаганде террористической организации», 346 — «оскорбление президента», 165 исков — «попытка насильственного свержения конституционного строя». Задержано 1118 сотрудников средств массовой информации, совершено не менее 287 полицейских рейдов и 146 полицейских вмешательств.

Новое заявление в адрес Турции

Представители Демократической и Республиканской партий призвали администрацию президента США Джо Байдена не продавать истребители F-16 Турции. Они заявили, что уверены в том, что Конгресс заблокирует любой такой экспорт. В письме Байдену и государственному секретарю США Энтони Блинкену 11 членов палаты представителей выразили глубокую озабоченность недавними сообщениями о том, что Анкара может приобрести у США 40 новых истребителей F-16 и 80 комплектов модернизации для существующих истребителей. «После сентябрьского заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара покупает дополнительно у России системы С-400, мы не можем себе позволить поставить под угрозу нашу национальную безопасность, отправив производимые США самолеты союзнику по договору, который продолжает вести себя как противник», — говорится в письме.

Истребитель F-16 ВВС Турции Jerry Gunne

Отмывание денег государством

Как пишет газета Duvar, лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер выступила с заявлениями относительно повестки дня. Она отметила, что президентская система стала угрозой национальной безопасности в Турции, а в стране набирает обороты отмывание денег. Акшенер добавила: «Что еще хуже, деньги отмываются самим государством. Правительство чуть ли не в открытую заявляет: «Вы продаете наркотики? Несите сюда свои деньги. Вы вывозите деньги из Турции? Несите их сюда. Мы отмоем ваши деньги с комиссией в 1%». Это не реклама отбеливателя, это политика ПСР. Деньги для отмывания никогда не закончатся».

Коротко о главном

19 630 человек воспользовались законом, который позволяет покупателями недвижимости в Турции на сумму 250 тысяч долларов стать гражданином Турецкой Республики.

Турецкий писатель и журналист Ахмет Алтан получил премию «Фемина», одну из самых важных наград в литературном мире, за свой роман «Хаят ханым», который он написал будучи в тюрьме.

Немецкая газета Bild опубликовала специальный репортаж об Эрдогане. «Он выделяется своим авторитарным поведением. Всем известно, что он не отличается уважительным отношением к правам человека. Он циничен по отношению к оппозиции, к критике. Права женщин и верховенство закона для него не так важны», — пишет газета.

После того, как Эрдоган пригрозил выслать 10 западных послов из Турции, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что в таком случае ему тоже придется покинуть министерство.

Окружной суд американского города Солт-Лейк-Сити наложил арест на яхту Queen Anne, принадлежащую Сезгину Барану Коркмазу, обвиняемому в «мошенничестве, отмывании денег и воспрепятствовании правосудию». Коркмаз известен как бизнесмен из близкого окружения Эрдогана.

Стипендии студентов, уехавших за границу в рамках программы Erasmus, не выплачиваются по экономическим причинам. Студенты остались без денег за тысячи километров от своих домов.