Иркутск, , 12:14 — REGNUM На время нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) на границе Иркутской области и Тунскинского района Бурятии установили санитарный пост. Как сообщает телеграмм-канал irk01, он открыт в Шутулутах.

На посту Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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На въезде и выезде необходимо предъявить QR-код о пройденной вакцинации или о перенесённом заболевании, а также паспорт или водительское удостоверение.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области и Бурятии продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 31 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5502 человека, причём 28 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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