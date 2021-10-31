Москва, , 12:12 — REGNUM В Российской Федерации за октябрь 2021 года впервые с начала пандемии выявили более миллиона зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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Если суммировать суточные данные оперативного штаба по приросту числа зараженных, то в период с 1 по 31 октября было выявлено 1 002 764 зараженных коронавирусом. Это на 69,4% больше, чем показатели сентября 2021 года и на 127% больше, чем в октябре 2020 года.

Предыдущий максимум по числу заражений в месяц был в декабре 2020 года. Тогда было выявлено 863 643 зараженных.

За октябрь 2021 года от последствий коронавирусной инфекции по данным операштаба скончались 31 283 человека. При этом оперштаб не учитывает тех умерших, причиной смерти которых врачи посчитали другие заболевания, осложненные коронавирусной инфекцией.

В сентябре от COVID-19 по данным штаба умерли 24 031 человек. В октябре 2020 года — 7268 человек.