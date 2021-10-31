Орджоникидзевский район, , 12:08 — REGNUM В Орджоникидзевском районе Хакасии организован памятник природы «Ивановские озёра». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, при изменении статуса с природного парка его территория была сокращена до 4180 гектаров.

Ивановские озёра в Хакасии Министерство природных ресурсов и экологии Хакасии

Как отмечается, памятник природы был создан ради сохранения уникального и известного за пределами республики комплекса озёр с разнообразием животного и растительного мира.

«Достопримечательностью данной территории являются 4 живописных высокогорных озера в окружении альпийских и субальпийских лугов. Кроме того, с октября по июнь Приисковое становится центром зимнего активного отдыха», — отметил глава минприроды республики Владимир Лебедев.

Территорию памятника граждане могут посещать для сборы дикоросов и в качестве туристов. Здесь намерены оборудовать экологические тропы, места стоянок и сбора мусора. Управление «Ивановскими озёрами» возложено на дирекцию особо охраняемых природных территорий региона.

Добавим, что всего в Хакасии насчитывается 15 особо охраняемых природных территорий регионального значения (6 заказников, 7 памятников природы и 2 природный парка) площадью более 409 тыс. гектаров.

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