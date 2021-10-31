Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Американская компания Microsoft совместно с сетью общественных колледжей в США запустила программу по подготовке 250 тысяч специалистов по информационной безопасности к 2025 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Microsoft

Сама компания Microsoft в 2020 году серьёзно пострадала от нехватки специалистов по кибербезопасности. Также в Microsoft отметили общий рост числа угроз в этой сфере.

В компании признали, что ответственность за устранение угроз в этой сфере лежит на крупнейших технологических компаниях. Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что решить эту проблему можно только в сотрудничестве с общественными колледжами.

Новая программа подготовки специалистов по кибербезопасности охватит 1044 общественных колледжа в США. Microsoft предоставит бесплатную программу обучения кибербезопасности высшим учебным заведениям, а также развернёт программу стипендий для 25 тысяч студентов. Планируется, что к 2025 году эта программа позволит подготовить четверть миллиона специалистов.

Некоторые из новых сотрудников будут работать в Microsoft, но большинство найдёт работу в других американских компаниях. В Microsoft отмечают, что сейчас каждой двадцатой открытой вакансией в США являются должности, требующие навыков в сфере кибербезопасности.