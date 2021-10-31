Новосибирск, 31 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) поздравил свою мать с днём рождения дорогостоящим подарком. Он опубликовал фотографии с покупкой в личном Instagram-аккаунте 30 октября.

Скриншот с YouTube Блогер Дава (Давид Манукян)

https://www.instagram.com/p/CVpuJokNIyX/

Блогер подарил матери частный дом. «Шесть лет назад я обещал подарить тебе дом и сегодня сдержал слово», — поделился Дава.

Ранее Дава приобрёл недвижимость для своей поклонницы. Женщина из Новосибирска попросила блогера помочь ей с ремонтом комнаты для дочери, однако Манукян решил подарить ей частый дом.