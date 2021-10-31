Горно-Алтайск, , 11:53 — REGNUM В Республике Алтай по состоянию на 28 октября во Всероссийской переписи населения приняли участие более 107 тыс. жителей или 48,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Перепись населения Правительство Республики Алтай

Около 29 тыс. человек или более 13% населения переписались самостоятельно на портале Госуслуг.

Всего в переписи задействовано 477 человек, привлекаются также студенты и представители казачьего сообщества.

«В отделениях МФЦ граждан консультируют волонтеры. Перепись продолжится и в выходные и праздничные дни. Все 65 переписных пунктов будут работать в штатном режиме», — добавили в правительстве.