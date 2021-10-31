Калуга, , 11:51 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 180 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 31 октября. Днём ранее, 30 октября, в регионе было зарегистрировано 184 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 52 960 человек, 50 506 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 854 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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