Москва, , 11:39 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 40 993 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что во всех 85 регионах России выявлено 40 993 новых случая заражения коронавирусом. При этом только 8,8% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 1158 человек. Выздороветь от COVID-19 в прошедшие 24 часа смогли 27 115 человек.

В Москве за сутки выявили 7603 случая. В Санкт-Петербурге — 3597. В Московской области — 2737. В Самарской области — 1458. В Нижегородской области — 799.