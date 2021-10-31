Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина о том, что цены на нефть могут подняться до $100 за баррель, крайне обеспокоили США, Индию и Японию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Напомним, что российский лидер, комментиру ситуацию на энергетическом рынке, заявил, что вполне возможно, что цены на нефть дойдут до $100 за баррель. С подобными заявлениями также выступали вице-премьер России Александр Новак и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства FitchДмитрий Маринченко.

В Белом доме США с волнением восприняли это заявление. Администрация Джозефа Байдена и так столкнулась с ростом цен на моторное топливо — цены на бензин побили семилетний рекорд.

В связи с этим страны-потребители нефти пытаются оказать давление на страны ОПЕК+ с целью увеличить добычу черного золота. Администрация Байдена занимается этим вплотную. С аналогичными призывами выступает Япония.

«Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти. Призывы начались около трех недель назад», — сообщает Bloomberg.

Напомним, что сейчас цены на нефть дошли до $85 за баррель.