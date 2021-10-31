Москва, , 11:31 — REGNUM Спектакль «Чудесный грузин» в МХАТ им. Горького, в котором играет певица Ольга Бузова, отменён в связи с плохими продажами билетов. Об этом сообщается на сайте театра.

МХАТ имени Горького Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Очередной показ спектакля должен был пройти 2 ноября. Генеральный директор театра Владимир Кехман принял решение об отмене спектакля в связи с низкими продажами билетов на фоне карантинных ограничений.

«МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределённый срок», — подчеркнули в театре.

Премьера постановки «Чудесный грузин» в МХАТ им. Горького состоялась 11 июня. Одну из главных ролей в постановке сыграла певица Ольга Бузова, которую пригласил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

Участие скандальной певицы в спектакле МХАТа вызвало возмущение у многих деятелей культуры. В частности, народная артистка СССР Татьяна Доронина направила президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой уволить Боякова. Она заявила, что при этом художественном руководителе «всё поглотит хулиганский, извращённый, пошлый, развлекательный эстрадно-цирковой балаган».

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