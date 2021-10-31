Барнаул, , 11:28 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 31 октября от коронавируса полностью привиты уже 352 379 человек (+2542 за последние двое суток). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ещё 389 351 (+6352 за сутки) граждан получили первый компонент вакцины. Это существенно больше, чем несколькими днями ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где из-за ухудшения ситуации по коронавирусу QR-коды вели ещё 25 октября, проверили их наличие в фитнес клубах и других общественных местах.

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