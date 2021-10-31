Воронеж, , 11:26 — REGNUM Полиция задержала с применением силы гражданина, отказавшегося надеть маску в общественном месте, и оказавшего сопротивление, инцидент произошёл в посёлке Рамонь Воронежской области 30 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Маски Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Мужчину без маски полицейские заметили в районе рынке по улице 50 лет ВЛКСМ. Сотрудники полиции потребовали надеть маску, в ответ услышали нецензурную брань. При попытке задержать его мужчина оказал сопротивление.

«В связи с чем, правоохранители были вынуждены применить физическую силу. В дальнейшем его супруга попыталась воспрепятствовать задержанию нарушителя», — уточнили в пресс-службе.

Обоих, мужчину и его супругу, все же доставили в отдел полиции. В отношении них составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица органов внутренних дел. Также в отношении женщины собран материал по факту применения насилия в отношении представителя власти, материал направлен в следственные органы.