Вашингтон, 31 октября 2021, 12:02 — REGNUM Американский рэпер Айс Кьюб (Ice Cube) не стал сниматься в комедии под названием Oh Hell No («О, чёрт возьми, нет»). Об этом 30 октября сообщило издание «Афиша Daily».
По данным издания, артист решил отказаться от роли из-за вакцинации — обязательного условия компании Sony, занимающейся производством фильма. При этом гонорар Айс Кьюба за участи в съёмках составил бы $9 млн.
Добавим, что в фильме Oh Hell No главную роль должен исполнить актёр Джек Блэк. Премьера киноленты запланирована на 2022 год.
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