Вашингтон, 31 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Американский рэпер Айс Кьюб (Ice Cube) не стал сниматься в комедии под названием Oh Hell No («О, чёрт возьми, нет»). Об этом 30 октября сообщило издание «Афиша Daily».

Stuart Sevastos Рэпер Ice Cube

По данным издания, артист решил отказаться от роли из-за вакцинации — обязательного условия компании Sony, занимающейся производством фильма. При этом гонорар Айс Кьюба за участи в съёмках составил бы $9 млн.

Добавим, что в фильме Oh Hell No главную роль должен исполнить актёр Джек Блэк. Премьера киноленты запланирована на 2022 год.