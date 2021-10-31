31 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса о том, что импорта электроэнергии из России и Белоруссии с 1 ноября не будет.

Оксана Переможенко, , 18:44 — REGNUM Импорта электроэнергии из России и Белоруссии с 1 ноября не будет. Об этом 30 октября в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Холод Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Сеть: «Байрактарами топите!» — эксперт: пол-Украины может остаться без газа

Заявление украинского чиновника обсудили на телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI, а также «Запрещенная Украина». Многие указали на то, что в том случае, если Киев не будет закупать электроэнергию у России и Белоруссии, то, вероятно, зимний период будет сопровождаться трудностями, с которыми столкнутся жители Украины. Иные указали на то, что вопреки подобным заявлениям со стороны украинских чиновников, скорее всего, электроэнергию всё равно будут закупать.

«Радость-то какая!!! Теперь все, кто не сдохнет с голоду, — замерзнет! Перемога…» — с сарказмом отметила Татьяна.

«Будут [закупать], деваться некуда», — считает Pav Br.

«Людям плевать, главное, чтобы свет и тепло было. И так бедный народ измученный тарифами и ценами. Ковидом добить хотите?» — спросила Таня.

«Молодцы? Тепла не будет, света — тоже! Кто не мёрзнет, тот москаль!» — с сарказмом добавил Сергей С.

«Пункты обогрева будут с буржуйками. Иного выхода нет. Спасибо вам, слуги народа… Америка почему не помогает? Или Англия?» — не понимает Mangust Last.

«Почему не помогает? Помогает! Скоро ещё одну партию летальной зброи (летального оружия. — О. П.) привезет…» — ответил ему napo1eon.

«Ни одного «агрессорского» электрона в нашу незалежну (независимую. — О. П.) энергосистему. Ни одного!» — не без сарказма добавил Евгений.

«Похоже, назревает серьезный шухер», — пишет Ларченко В.Г.

Электроподстанция maxmann

«Нам не дадут ни газа, ни угля, ни энергии. Запоминающаяся зима грядёт с такими управленцами», — отметил Alex.

«Будут турецкими мандаринами свои ТЭЦ топить», — иронизирует VM.

«Да будет, куда они денутся? Первый раз что ли они говорят одно, а делают противоположное?» — задался вопросом egoriann.

«Как только ударят морозы, начнётся в стране коллапс во всей энергосистеме», — написал Сергей С.

«Уголь — отказ, электроэнергия — отказ… Можно закрываться на переучет и создавать ликвидационную комиссию?» — отреагировал Игорь.

«Ликвидационная комиссия под руководством посольства США работает с февраля 2014 года…» — ответила Игорю Tais.

«Я не удивлюсь, если… Зеленский обвинит после Россию в том, что они оставляют своих (как Путин называл) братьев (и «диктатор» Лукашенко) в холоде и голоде. Мол, Россия вновь продемонстрировала, как она «издевается» над Украиной», — отметила Дмитрий.

«30 лет Россия подставляла плечо. В итоге украинцы впустили в свой дом Бандеру. Сейчас то ли сами уверовали в него, то ли выгнать не могут. Духа не хватает», — добавил One Moment.

«Оказывается, чтобы что-то купить, твоего желания мало — надо ещё, чтобы тебе ещё продали. Украина так активно запрещала импорт электроэнергии из России и Беларуси, но с 1 ноября решила отменить свой запрет, ибо могут проблемы начаться. А Россия и Беларусь отменили аукционы по продаже электроэнергии. Надо же, как неожиданно. Плюнул в колодец — пей теперь, Зеленский. Или у НАТО купи», — подытожил на своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

Читайте также: «В голове моей опилки…» — премьер-министр Украины нашел альтернативу газу