Москва, 31 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Международный конгресс астронавтики в Дубае показал резкий рост интереса мирового экспертного сообщества к российской космонавтике. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 31 октября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

Рогозин опубликовал репортаж телестудии «Роскосмос-ТВ» с 72-го Международного конгресса астронавтики. Очередное ежегодное собрание специалистов в области космонавтики прошло в Дубае с 25 по 29 октября.

«Я отметил резко возросший интерес мирового космического экспертного сообщества к российской космонавтике. Это добрый знак того, что мы начали движение в правильном направлении», — подчеркнул глава Роскосмоса.

На международном конгрессе Рогозин рассказал об успешном запуске нового модуля «Наука» к МКС. Он подчеркнул сложность этой миссии, отметив, что Россия не запускала такие крупные модули более 20 лет.

Рогозин сообщил о будущих российских проектах, включая запуск лунной миссии «Луна-25» в следующем году и совместный проект с Европейским космическим агентством по отправке миссии «ЭкзоМарс».

Также Россия начала работу над созданием реактора космического базирования, который позволит осваивать дальние уголки солнечной системы. Со следующего года начинаются испытания прототипа сверхлёгкой ракеты с возвращаемой первой ступенью.