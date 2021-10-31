Кызыл, 31 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Прокуратура Тувы организовала проверку по факту гибели двух девочек 9 и 14 лет в Кызыле. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбуждено по статье «убийство двух лиц, в отношении малолетней».

Следственное управление СКР по Туве Место убийства двух девочек в Кызыле

Сотрудники прокуратуры намерены проверить работу органов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, дать оценку действиям должностных лиц.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, а также организованная проверка прокуратурой республики поставлены на особый контроль», — добавили в надзорном ведомстве.