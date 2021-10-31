31 октября 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 18:45 — REGNUM В Севастополе на въезде в город начали работать блокпосты. Проехать блокпосты можно, предъявив QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании.

Блокпост по трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост по трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост по трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост по трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост по трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост по трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч) Александр Полегенько © ИА REGNUM Блокпост по трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпосты было решено установить в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в Севастополе. Всего на въезде в город семь постов: на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Терновка); на 257 км трассы «Таврида» (стела «Якорь»); на повороте с моста на село Вишневое; в селе Фронтовом; на выезде из села Орлиного; по трассе Ялта-Севастополь (мыс Сарыч, кафе «Дамир»); село Андреевка. Дополнительный пункт пропуска организован на железнодорожном вокзале.

Блокпост по трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч) Александр Полегенько © ИА REGNUM Блокпост по трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост по трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост по трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост по трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч) Александр Полегенько © ИА REGNUM Блокпост на 257 км трассы «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост по трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, за первый день работы в город не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов. Из прибывших на железнодорожный вокзал, 10 человек за свой счёт были отправлены назад.

Блокпост на 257 км трассы «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост на 257 км трассы «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост на 257 км трассы «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост на 257 км трассы «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM Блокпост на 257 км трассы «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост на 257 км трассы «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост на 257 км трассы «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Еще раз обращаю внимание, что никто не препятствует передвижению, но необходимо внимательно относиться к необходимости и целесообразности передвижения в данный период времени. Город не закрывают, а для минимизации контактов в этой сложной эпидобстановке вводят контроль», — отметил заместитель директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Блокпост на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Терновка) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Терновка) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Терновка) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Терновка) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Терновка) Александр Полегенько © ИА REGNUM Блокпост на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Терновка) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Терновка) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпосты работают в штатном режиме, а для решения экстренных вопросов по въезду и выезду из города создан ситуационный центр оперативного штаба по коронавирусу, в котором организовано круглосуточное дежурство.

Блокпост на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Терновка) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Терновка) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпост на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Терновка) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Блокпосты в Севастополе будут функционировать до 7 ноября.