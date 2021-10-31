Барнаул, 31 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 31 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6 270 человек, причём 28 из них внесены в сводку за последние сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 865 (+9 за сутки), из них 296 подключены к аппаратам ИВЛ (-4 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 972 человека, +55 за сутки) и ОРВИ (60 477 человек, +399 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки стало больше на целых 40 (1868). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (88 563 человека, рекордные +472 за сутки) новый вирус победили 62 149 человек (всего +147 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 10 188.

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