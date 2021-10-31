Ванкувер, Канада, , 10:45 — REGNUM Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при — Skate Canada, который проходит в Ванкувере. При этом Валиева установила сразу два мировых рекорда.

За прокат произвольной программы 15-летняя Валиева получила 180,89 балла. В сумме по итогам двух программ Валиева получила 265,08 балла. таким образом Валиева побила собственные рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy.

Примечательно, что на турнире Skate Canada российские фигуристки заняли весь пьедестал почету. На втором месте оказалась 24-летняя Елизавета Туктамышева (232,88 балла), на третьем месте Алена Косторная (214,54 балла).