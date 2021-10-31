Пекин, 31 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Выручка китайской компании Huawei в третьем квартале 2021 года сократилась на 38% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Офис Huawei

Общая выручка китайского телекоммуникационного гиганта за первые девять месяцев 2021 года составила 455,8 млрд юаней ($71,32 млрд). В годовом исчислении выручка сократилась почти на треть.

В Huawei не представили данные о выручке с разбивкой по бизнес-сегментам, однако в компании заявили, что снижение прибыли в основном связано с потребительским подразделением. К этому подразделению относится бизнес Huaewi по производству смартфонов.

Китайская компания сильно пострадала в сфере производства смартфонов от санкций правительства США, введённых в 2019 и 2020 годах. Решения правительства США ограничили доступ Huawei к американскому программному и аппаратному обеспечению.

В результате компания была вынуждена продать суббренд по производству смартфонов Honor консорциуму из 30 компаний. Общая доля Huawei на рынке смартфонов упала в третьем квартале 2021 года до 8%. Годом Huawei была лидером рынка с долей в 30%.