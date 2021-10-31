Москва, 31 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный законопроект октября и выделил наиболее активных парламентариев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Володин назвал законопроект об исполнении федерального бюджета за 2020 год самым важным из рассмотренных в октябре.

«Благодаря этому закону мы можем посмотреть, какие задачи выполнены, проанализировать ошибки и не допустить их повторения», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Он также напомнил, что в с 2022 года по инициативе депутатов правительство РФ будет вносить в Госдуму законопроект об исполнении бюджета за предыдущий год до 15 июня. Таким образом, уже к началу работы над бюджетом парламентарии будут иметь представление обо всех проблемах, которые возникли при исполнении закона о бюджете за предыдущий год.

Кроме того, Володин отметил работу комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы.

Спикер Госдумы также назвал пять самых активных депутатов в зале пленарных заседаний в уходящем месяце: Валентина Терешкова («Единая Россия»), Алексей Куринный (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Олег Нилов (СРЗП) и Сардана Авксентьева («Новые люди»).

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